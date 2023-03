Si rompe una conduttura del gas durante i lavori: operaio perde i sensi e viene rianimato

Paura venerdì mattina in via Bertini per un incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11 mentre erano in corso lavori sulla sede stradale, nei pressi della rotonda tra via Balzella e via Solombrini. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, si è registrata la rottura di una conduttura del gas metano ed un operaio che era impegnato nella manutenzione ha improvvisamente perso conoscenza mentre si trovava all'interno dello scavo. Immediata la richiesta d'aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a recuperare l'operaio ed iniziare le manovre di rianimazione e somministrazione dell'ossigeno in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. L'uomo è stato preso in cura dal personale di "Romagna Soccorso", che ha provveduto al trasporto all'ospedale. Il personale del 115, affiancato da quello di Hera, ha proceduto alla messa in sicurezza della perdita e al ripristino della conduttura danneggiata.

