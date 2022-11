Inganno amoroso e due suicidi, aperta un'inchiesta sulla morte del 64enne: si ipotizza l'istigazione al suicidio

Un fascicolo contro ignoti rubricato con il reato di istigazione al suicidio: è quello che è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Forlì sulla vicenda del suicidio del 64enne forlimpopolese che nella notte tra sabato e domenica si è tolto la vita con un mix di farmaci. L'uomo era l'autore dell'inganno amoroso online ai danni di un 24enne di Forlì, Daniele, che poi a sua volta si era tolto la vita impiccandosi, il 23 febbraio 2021 nella sua casa a Forlì.

La vicenda di Daniele era stata portata alla ribalta da un servizio delle Iene, la nota trasmissione di Italia 1. Dopo la messa in onda, il 64enne (reso riconoscibile nonostante l'oscuramento del volto) avrebbe subito la pressione della disapprovazione morale della sua comunità, ma anche esplicite minacce, se non proprio inviti via social a uccidersi, e per questo avrebbe maturato la scelta di suicidarsi. Che questo concatenarsi di eventi configuri un'istigazione al suicidio o un altro reato sarà ora l'inchiesta della Procura a definirlo. Di sicuro c'è la netta presa di posizione a favore di questa tesi da parte della famiglia del 64enne, rappresentata dall'avvocato Pier Paolo Benini, che ha già preannunciato l'intenzione di porsi come parte civile in un'eventuale processo che potrebbe scaturire da quest'inchiesta

L'indagine precedente, quella relativa al suicidio di Daniele, era terminata con un decreto penale di condanna a 842 euro per sostituzione di persona (il 64enne nei colloqui amorosi con Daniele si era finto una ragazza utilizzando le foto di una modella romana), mentre la stessa Procura di Forlì aveva chiesto l'archiviazione per il reato di “morte come conseguenza di altro delitto”, contro cui invece aveva fatto opposizione la famiglia di Daniele. Due morti che rappresentano le due facce di una stessa tragedia. La trasmissione delle Iene, intanto, fanno sapere che nella puntata di martedì sera (in diretta dalle 21,15 su Italia 1) replicheranno alla notizia con la loro versione.