Inglese per tutti: è made in Forlì la scuola destinata a cambiare il sistema scolastico

Nella vita quotidiana l'inglese è una lingua ormai indispensabile. E' ormai impensabile diventare ingegneri, medici o economisti senza sapere la lingua d'oltremanica. E' made in Forlì la scuola destinata a cambiare il sistema scolastico italiano. Si chiama "American International School" e l'ideatore è l'ingegner forlivese Massimo Onofri. Nata in collaborazione con la Forest Trail Academy di Palm Beach (Florida, Usa), "permette agli studenti in 10 mesi di conseguire il loro relativo anno scolastico americano e iniziare quando vogliono in forma asincrona, vale a dire scegliendo quando studiare e consegnare i compiti".

Per Onofri "il miglior momento per iniziare è proprio giugno, alla fine dell'anno scolastico italiano in modo da essere avvantaggiati poi durante l'anno scolastico italiano successivo per avere meno carico di studi. In pratica si vanno a valorizzare i crediti del percorso formativo italiano e si chiede agli studenti di studiare sui testi americani 2 materie all'anno, come inglese ed educazione civica per la primarie e media. Per le superiori si chiede di superare 6 classi in 4 o 3 o 2 anni a seconda di come si vuole andare veloci. Gli studenti possono ottenere il Diploma Americano comodamente dell'Italia, online, senza passare dal sistema scolastico italiano tradizionale a prezzi contenuti (1270 euro all'anno per la primaria, 1570 euro all'anno per le medie, 1097 euro all'anno per le superiori)".

"E' compreso nel prezzo due ore alla settimana di supporto compiti con un teacher americano in un colloquio one to one e due volte al mese è possibile parlare con un advisor americano per avere consigli sul percorso di studi - conitnua Onofri -. Inoltre c'è la possibilità opzionale e compresa nel prezzo di partecipare ai club di scacchi, cucina, lettura, dove sarà possibile trovare online una classe di ragazzi da tutto il mondo, desiderosi di confrontarsi in lingua inglese". La consegna del Diploma Americano della High School è possibile riceverlo comodamente per posta o partecipando alla cerimonia annuale in Italia o durante una settimana in Usa a Washington DC per la consegna ufficiale".