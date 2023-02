Ingredienti semplici e genuinità: grande festa con il Carnevale di Vecchiazzano

Il sole e il clima gradevole hanno baciato il Carnival Park di Vecchiazzano, un pomeriggio in allegria e divertimento promosso dal Comitato e dall'Associazione di Quartiere, in collaborazione col Comune e associazioni del territorio. Dall'ufficio postale di Vecchiazzano, in Via Castel Latino, è partita la sfilata allegorica del Carnevale 2023.

Carri allegorici, animazione per i bimbi più piccoli, spazio dedicato alla Disco con dj set per gli adolescenti, area ristoro per tutti: è stata una festa speciale e capace di coinvolgere persone di tutte le eta'. Il gruppo di entusiasti, allegri e bravissimi carristi battezzati “I diversamente giovani” hanno preparato i carri mettendo a frutto ingegno, creativita' e maestria, tra fil di ferro, carta di giornale, colla, legno, chiodi e tanta manualità.

Uno spettacolo fatto con ingredienti semplici e genuinità. Lo spirito che accomuna gli organizzatori infatti è quello dell’aggregazione, perché il Quartiere è una comunità e chi lo anima grazie al volontariato crede nel valore della partecipazione come grande bene comune. Con queste motivazioni sono stati pensati e creati carri dedicati alla scuola elementare, alle materne, ai “diversamente giovani” e ai ragazzi adolescenti di “Vecchiazzano Young”. Tutti hanno sfilato nel corteo che ha attraversato il paese per poi sostare fino alle 19.30 nel Centro del quartiere dove altri intrattenimenti hanno arricchito il Carnevale della ripartenza dopo un lungo periodo di stop.