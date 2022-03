Mettono a disposizione dei profughi ucraini la loro casa: il grande cuore della famiglia Della Corna

Emergenza Ucraina: la famiglia Della Corna mette la propria casa di Santa Maria Nuova a disposizione dei profughi. Quando a Bertinoro e dintorni senti parlare di solidarietà, viene spontaneo pensare a Francesco e Mariella Della Corna. Negli anni della loro giovinezza, quando avevano già messo al mondo i tre figli naturali, i due coniugi bertinoresi sono arrivati ad accudire sino a 19 persone nella grande casa di via Bagalona: giovani in affido, anziani rimasti soli, minori in fuga da ambienti difficili.

Non deve pertanto stupire la pronta risposta incassata da Mattia Della Corna all’idea, lanciata su Facebook nella tarda serata di giovedì: aiutarlo a ripulire la casa di famiglia, oggi vuota, per poi metterla a disposizione delle autorità per l’accoglienza ai profughi ucraini. “In tanti – scrive Mattia sul proprio profilo Facebook - ci chiediamo cosa si possa fare di significativo di fronte a un’emergenza umanitaria come questa, che peggiora di giorno in giorno. Chi può fa una donazione, altri procurano cibo o abbigliamento da inviare nei luoghi martoriati. Per la maggior parte delle persone, invece, è difficile poter accogliere profughi in casa propria. Francesco e Mariella Della Corna hanno deciso di mettere a disposizione della nostra frazione la loro vecchia abitazione colonica, per dare un rifugio a una ventina di bisognosi ucraini”.

La casa necessita di manutenzione sotto diversi punti di vista dopo due anni di fermo, soprattutto per quanto riguarda la pulizia, l’igienizzazione e la sistemazione degli ambienti. “Proponiamo - continua Mattia Della Corna - a chiunque voglia unirsi a questa iniziativa, anche solo a titolo informativo, di incontrarci sabato, alle 15, in via Bagalona 1113, per cominciare a preparare la casa, per renderla il più possibile accogliente e vivibile. Serviranno guanti, stracci, scope, palette, prodotti per le pulizie e olio di gomito”. All’orario prestabilito si sono ritrovati in 40, già attrezzati perfettamente: “Erano di tutte le età ed estrazioni - commenta Mattia - dagli scout e Azione Cattolica ai vicini di casa, dagli amici della parrocchia a persone mai viste prima, anche da fuori frazione, fra cui due famiglie polacche residenti in loco, che si sono già offerte di fare da interpreti, se e quando arriveranno i profughi”.

Se i più piccoli si sono occupati del giardino, gli adulti hanno ripulito la grande casa, togliendo ragnatele e polvere, ma anche lavato porte e termosifoni, fino a riparare le vaschette dei bagni interni. La storica abitazione di Francesco e Mariella ora è pronta: “La mettiamo a disposizione di Caritas, Comune di Bertinoro, Protezione Civile e autorità in genere, per l’eventuale accoglienza ai profughi ucraini. All’interno si potranno predisporre 20 posti letto, che arriverebbero a 30 a seconda delle necessità”.

I coniugi Della Corna

Per chi non conoscesse i coniugi Della Corna, basti sapere che la loro passione per il prossimo risale alla seconda metà degli anni ’60 in Africa, per la precisione in Ciad, dove operavano come missionari laici per le rispettive diocesi. Se Mariella proviene da San Martino in Villafranca, nel forlivese, Francesco è originario del mantovano. Ritornati in Italia nel 1973, mettono su famiglia a Santa Maria Nuova, con la chiara intenzione di aprirsi alla vita e alle persone bisognose. Nasce un’oasi d’amore cristiano, in cui, oltre ai 3 figli naturali Samuele, Lorenzo e Mattia, arrivano ad accudire fino a 19 persone disagiate. Francesco, agricoltore provetto ma anche gigante di carità, nel 1994 fonda la sezione forlivese dell’Avo e per questo, nel 2014, sarà insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

In casa, al piano superiore, hanno una cappellina col Santissimo: “Ci siamo sempre affidati al Signore – commenta Mariella - toccando continuamente con mano la sua grazia”. Come quando il figlio maggiore Samuele, nel 2009, per i postumi di un grave incidente stradale subito nel 2002 ad Haiti, è costretto alla dialisi. Natale 2010: i medici curanti annunciano a Samuele che, contro ogni previsione, può mettersi in lista per il trapianto. Il fratello Mattia si fa avanti da solo, senza incertezze: massima compatibilità di parametri con “Samu”. Francesco e Mariella hanno sempre condiviso, anche pubblicamente, la straordinaria solidarietà fra i loro ragazzi: “Samuele è figlio di tutti, delle tante persone da tutt’Italia che ci consentirono di salvarlo quando stava morendo. Mai delegare: ognuno di noi deve fare tutto quello può, per sé e per gli altri”.