Mostre e visite guidate gratis per due mesi, Forlì apre le porte dei suoi gioielli. "Tornate a nutrirvi della bellezza delle nostre opere"

Dopo l’adozione dell’ultimo Dpcm, si torna a spalancare lo sguardo sul patrimonio artistico e culturale di tutta Italia e a Forlì, su proposta dell'assessore Valerio Melandri, lo si potrà fare gratuitamente per circa due mesi. "In base alle disposizioni dell'ultimo Dpcm e a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute che “promuove” la Regione Emilia-Romagna in zona gialla, i Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico riaprono i battenti, con ingressi contingentati e nel rispetto dei protocolli anti-Covid, dal martedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30 con una serie di agevolazioni - esordisce Melandri -. È previsto infatti l’ingresso gratuito ai due musei per tutti i visitatori e saranno organizzate visite guidate gratuite alle collezioni in giorni prestabiliti".

Ma l’offerta culturale non si ferma qui. "L’impegno dell’assessorato alla Cultura per la valorizzazione e promozione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale si estende al coinvolgimento di aperture straordinarie, anch’esse con visite guidate gratuite, del Salone di Palazzo del Merenda (già sede delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 26 settembre 2020) ove si possono ammirare, tra le altre opere, le splendide tele di Guercino e di Cagnacci, e dei Mosaici del Volo dell’ex Collegio Aeronautico", prosegue Melandri.

Per l'assessore, promotore dell’iniziativa, "la riapertura dei luoghi della cultura rappresenta una preziosa boccata d’ossigeno per la nostra città. Dopo tre mesi di stop forzato, i nostri capolavori tornano a incantare i visitatori di tutta la Regione e lo fanno gratuitamente, in nome della grande bellezza di cui sono intrinsecamente portavoce. Volevamo fare un regalo non solo ai nostri cittadini ma a tutti gli emiliano romagnoli perché i musei sono una risorsa essenziale per la cittadinanza e perché la cultura rappresenta una linfa preziosa per le nostre menti a cui si è dovuto rinunciare per troppo tempo. Un museo non è un privilegio esclusivo di poeti, artisti o esperti di arte in genere. Ognuno di noi può trarre beneficio dalla visita a un museo. Le difficoltà e le battute d’arresto che abbiamo vissuto in questo drammatico periodo, non soffocano la naturale propensione alla curiosità che alberga in ogni professione. L’arte serve proprio ad aiutarci a trovare nuove ispirazioni, a porci nuove domande. Ecco perché stare di fronte all’arte, nei nostri bellissimi musei, specie per coloro che "pensano di non essere esperti", può aiutare tantissimo nella vita di tutti i giorni".

"L’invito che rivolgo, soprattutto ai più giovani, agli studenti che per quasi un anno sono stati rinchiusi in casa di fronte ai computer, è di uscire in sicurezza, prenotare una visita guidata o semplicemente l’ingresso a uno dei nostri meravigliosi musei perché c’è bisogno di contemplare ‘il bello’ e nutrirsi di cultura. Mi auguro - conclude Melandri -- che questa preziosa opportunità possa essere estesa il prima possibile anche durante i week end perché è risaputo che la maggior parte del pubblico di mostre e musei si concentra nelle giornate di sabato e la domenica. Sarebbe davvero un peccato precludere la fruizione di questi luoghi a chi lavora durante la settimana e non può concedersi una pausa in nome della cultura".

Il programma delle visite guidate in collaborazione con CNS-Formula Servizi per la Cultura

MUSEO CIVICO DI SAN DOMENICO

Giovedì 11 febbraio; martedì 23 febbraio

Gruppi di massimo 10 persone

PALAZZO ROMAGNOLI

Martedì 16 febbraio; martedì 2 marzo; giovedì 11 marzo

Gruppi di massimo 8 persone

PALAZZO DEL MERENDA

Giovedì 18 febbraio; giovedì 4 marzo

Gruppi di massimo 10 persone

MOSAICI DEL VOLO in collaborazione con gli Istituti Comprensivi n. 1 e 2 di Forlì

Giovedì 25 febbraio; martedì 9 marzo

Gruppi di massimo 10 persone

Modalità: ingresso e visita guidata gratuite con prenotazione obbligatoria. Partenze gruppi: ore 16:30; ore 17:30; ore 18:30. Nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti per prevenire il rischio di infezione da Covid-19, le visite guidate avverranno per gruppi a numero chiuso e con uso di mascherina. Contatti e prenotazioni: biglietteria@comune.forli.fc.it -Tel. 0543 712627 (dalle 15:30 alle 19:30)