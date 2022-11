Un dolce pensiero per chi sta vivendo un momento di difficoltà: ecco il "Natale per gli Altri" della Caritas

Un "Natale per gli Altri". E' l'iniziativa della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro che ha come fine quello di donare, con un piccolo gesto, un po’ di calore e di vicinanza alle persone che si trovano in una condizione di grave difficoltà. A partire da giovedì 24 novembre fino a venerdì 16 dicembre, nel punto diocesano “Good News” (ex Rondo point in Piazza Saffi) e nella sede della Caritas diocesana in Via dei Mille 28, saranno disponibili le cartoline di Natale da personalizzare, per tutti coloro che vorranno donare un pensiero a chi sta attraversando una situazione di difficoltà.

Oltre alla cartolina, sarà possibile aggiungere un panettone o un pandoro che gli operatori e le operatrici della Caritas consegneranno alle famiglie che accedono ai loro servizi. Inoltre, chi vorrà potrà effettuare una donazione utilizzando l’iban o il QR code presenti sulla cartolina scegliendo tra le seguenti proposte: donazione da 10 euro per garantire un pasto caldo per il giorno di Natale a chi è solo; donazione da 25 euro: per donare una spesa a una mamma con bambini.

E' inoltre possibile effettuare una donazione da 50 euro per permettere a una famiglia in difficoltà di fare una spesa al supermercato; una donazione da 100 euro per contribuire ad aiutare una famiglia a pagare le bollette ed una donazione da 500 euro per sostenere l’accoglienza di una persona senza dimora. L’iban a cui poter fare le donazioni è IT98M0854213200000000077081 Causale: “Natale per gli altri”