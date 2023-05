Dagli stivali, ai pasti e fototessere gratis agli alluvionati: la macchina di solidarietà dei negozianti

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà a favore degli alluvionati. La mobilitazione parte dai social. C'è come "Ruffilli Calzature" ha messo a disposizione stivali di gomma in regalo per chi ne avesse bisogno. Il ristorante "L'Amorosina" ha preferito tenere chiusa l'attività "per dare una mano a chi ne ha bisogno. E' importane che chi è stato più fortunato offra il proprio sostegno a coloro che sono stati colpiti in misura maggiore". Lo staff dell''"Osteria del Ferrovecchio" mercoledì sera, chiuso per fare il punto della situazione e dei danni, ha dato il proprio contributo preparando delle box di cibo per chi era impossibilitato a cucinare.

Il "Ristorante Arquebuse" si è messo a disposizione delle famiglie del circondario colpite dall'alluvione, offrendo loro un piatto di pasta caldo (consumabile al posto o con consegna in asporto) chiamando il numero fisso 0543728195. Il fotografo Alan Piscaglia metterà a disposizione il proprio studio fotografico per realizzare fototessere gratuitamente per gli alluvionati che dovranno rifare documenti. E' difficile la situazione all'allevamento "I nani di giada" di via Mazzacavallo 2A: servono mangimi per galline, fieno, verdure o frutta e crusca. "Siamo isolati dal mangimificio e dal fienile dei balloni causa frane", viene sottolineato.