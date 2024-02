Verso Pasqua, è tempo di Quaresima: in Cattedrale la messa del Mercoledì delle Ceneri

Passato il Carnevale, inizia la Quaresima. A segnare l’inizio di questo tempo, importantissimo per la vita religiosa, è il Mercoledì delle Ceneri. Alle 19.30, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa in Cattedrale. Per questo motivo, le altre messe pomeridiane in centro storico saranno sospese. Il rito è celebrato nelle parrocchie della Diocesi di Forlì-Bertinoro con orari e modalità diverse pur rispettando la liturgia che apre la strada al periodo forte di conversione verso la Pasqua di Resurrezione che quest'anno sarà il 31 marzo. Per tutti i venerdì di Quaresima, inoltre, in centro storico è prevista la Via Crucis in diverse chiese: alle 16.45 a Santa Lucia, alle 17.30 in Cattedrale e a San Biagio, alle 18 alla Trinità.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade il 14 febbraio, fissa l’inizio del cammino verso la Pasqua, dando così l’avvio a un periodo di riflessione, penitenza e riflessione. Nelle chiese, il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte dei fedeli. Cenere che è stata ottenuta bruciando i rami d’ulivo benedetti nella domenica delle Palme dell’anno scorso. Accompagnate da tale gesto, le frasi: “Convertitevi e credete al Vangelo” oppure “Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai”.

In questo giorno i fedeli sono tenuti al digiuno ecclesiastico (un solo pasto al giorno) e all’astensione dal mangiare carne. Proprio da questo rito liturgico deriva il nome del Carnevale (dal latino "carnem levare", cioè "eliminare la carne"). Inoltre, la vigilia del Mercoledì delle Ceneri è tradizionalmente chiamata "Martedì grasso". Nell’ultimo giorno di Carnevale, infatti, si consumavano tutti quei cibi grassi che in Quaresima è meglio evitare.