Inquinamento a Carpena, Ausl, Arpae e Comuni disertano l'incontro con gli ecologisti: fissato un nuovo incontro

Le associazioni ambientaliste non demordono e chiedono approfondimenti sull'inquinamento delle falde che si è verificato a Carpena. Il 22 maggio scorso presso il quartiere di Carpena, si è svolta una assemblea pubblica, organizzata dal Tavolo delle Associazioni Ambientaliste, da NoMegastore, da Parents For Future in collaborazione con i quartieri interessati. Tuttavia né gli enti preposti alla tutela della salute pubblica, né il Comune si sono presentati per dare informazioni ai cittadini. Assenti Arpae, Ausl Romagna e Comune. Arpae e Ausl si sono trincerate dietro il fatto che avrebbero potuto partecipare solo ad eventi istituzionali e che avevano già fornito risposte ai quesiti posti dalle associazioni e dal quartiere durante l’incontro svoltosi il 18 aprile in Comune. Ed anche gli amministratori comunali non si sono presentati né hanno risposto all’invito .

"L’assenza dei referenti dell’amministrazione comunale ha suscitato numerose proteste durante le quali si è evidenziato il poco interesse all’ascolto dei cittadini, alle problematiche legate al territorio e anche la mancanza di un confronto serio sulle preoccupazioni dei residenti. In diverse occasioni è emerso che il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, dovrebbe invece esigere dai suoi collaboratori, risposte scritte ai quesiti e con esse informare la popolazione, puntualmente, considerando che diversi cittadini sono ancora all’oscuro dell’ordinanza di divieto di prelievo delle acque dai pozzi e dei rischi nell’esposizione a sostanze pericolose, alcune potenzialmente cancerogene, per la salute umana e ambientale".

Ed ancora: "I cittadini esigono dagli enti competenti, considerando l’urgenza della situazione, in tempi brevi, risposte scritte a queste osservazioni e a quelle precedenti, espresse in modo chiaro e comprensibile. Il Comitato Territoriale dei Quartieri, assieme a tutti i cittadini presenti, prima di utilizzare altri canali per ottenere la tutela della propria salute, concorda di invitare, nuovamente, gli amministratori e i candidati sindaci ad un incontro fissato in data mercoledì 29 maggio alle ore 20,30 presso la sala di quartiere, Parco dei Caduti per la Libertà, a Carpena".