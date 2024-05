Inquinamento dell'acqua a Carpena, salta l'incontro: "Nessun referente del Comune presente"

Salta anche l'incontro che si sarebbe dovuto tenere mercoledì sera a Carpena, sulla questione dell'inquinamento che ha comportato il divieto di attingere acqua dai pozzi. L'incontro era richiesto dai quartieri interessati, dal comitato No Megastore e dal tavolo delle Associazioni Ambientaliste nella precedente assemblea pubblica del 22 Maggio. Tuttavia non ci saranno referenti comunali. "Pertanto l'appuntamento del 29 Maggio viene annullato per l'assenza dei referenti dell'amministrazione, incontro che doveva essere un momento di confronto per cercare di colmare, nel limite del possibile, le numerose domande dei cittadini interessati e coinvolti dall'ordinanza di divieto di prelievo e utilizzo dell'acqua dei pozzi all'interno del perimetro segnalato in rosso sulla mappa di Carpena e Ronco, prodotta da Arpae su studi di falde territoriali", spiega una nota.

Ed ancora: "La tutela della salute dei cittadini, un bene comune, a cui non è stato dato il rilievo e le informazioni che meritava e la domanda più sentita e ricorrente degli interessati, è come essere informati sulle future azioni che l'amministrazione intende intraprendere per mitigare il problema e i danni causati dalle sostanze chimiche rilevate dalle analisi di Arpae e Ausl. Inoltre la stagione estiva alle porte implica il trovare soluzioni condivise per poter irrigare e non lasciare seccare giardini e orti. L'attenzione al problema, come tutti suggeriscono non deve essere lasciata in disparte e nuove azioni verranno intraprese dalla cittadinanza", conclude la nota.