Inquinamento della falda a Carpena, un incontro con gli ambientalisti per ottenere risposte

Il quartiere di Magliano, Carpena, Ravaldino in Monte e Lardiano, NoMegastore, il movimento Parents For Future Forlì e il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì ritengono che le spiegazioni e le informazioni trasmesse inquinamento della falda acquifera in zona Carpena non siano state esaustive per la problematica esistente: è quanto spiegano in una nota i quartieri e le associazioni ambientaliste che restano in attesa degli esiti degli accertamenti di Arpae.

Spiega una nota: “Riproponiamo all’Amministrazione diversi quesiti, evidenziando che molti erano già stati formulati anche il giorno 12 aprile all’ufficio ambiente, chiedendo di rispondere chiaramente in modo tale da poterli poi trasmettere alla popolazione residente che non ha potuto partecipare alla riunione del 18 aprile. Visto che l’inquinamento della falda è emerso nel marzo del 2023, perché si è data informazione ai residenti solo nell’aprile del 2024? Non esiste più il principio di precauzione?”. Per parlarne è stataorganizzata un’assemblea pubblica mercoledì 22 maggio alle ore 20,30 presso il Parco Caduti per la Libertà - via Magnani, 2 Carpena.

Continua la nota “Il Comune ha poi verificato se l’informazione è stata recepita da tutti i cittadini del luogo? L’Amministrazione ha sottoposto a verifica gli accertamenti eseguiti dal privato prima di escludere la sua responsabilità? Per quanto tempo potrà presumibilmente protrarsi questa situazione? Perché, come è stato detto in assemblea, non si fanno campionamenti anche nei laghetti della zona che sono alimentati dalla stessa falda? Come facciamo a dire che non sono inquinati se non lo verifichiamo? Durante la riunione non sono state date risposte inerenti al danno che subisce tutta la catena alimentare, la biodiversità ambientale. Perché si trascurano situazioni così importanti soprattutto dall’ufficio ambiente?”

Ed ancora: “Ai residenti presenti che avevano chiesto di essere aiutati per il danno (irrigazione dei giardini, piccole porzioni coltivate a orto o qualche volatile allevato per l’economia familiare) è stato risposto che “è meglio che si secchi tutto”. Invece di creare un muro fra i cittadini e l’Amministrazione perché non si sono proposte soluzioni alternative come la fornitura di acqua con un servizio adeguato di irrigazione o la riduzione di oneri sulla bolletta dell’acqua? La contaminazione dell’acqua ha creato problemi anche all’azienda con bovini. La carne o il latte di questi animali conferiti per il confezionamento di prodotti caseari di largo consumo, risulta contaminato?”

Ed infine: “I prodotti delle aziende agricole all’interno della zona indicata in tabella risultano privi di inquinanti? Considerato che durante la riunione è stato detto (AUSL, ARPAE) che anche tutta la falda più superficiale di Forlì risulta contaminata come intende procedere l’Amministrazione per ridurre il fenomeno? È ipotizzabile una bonifica? Quando si interverrà politicamente per affrontare in modo preciso tutte le contaminazioni riscontrate nel territorio forlivese?”