Inseguimento con tanto di speronamento tra viale Roma e la Tangenziale di Forlì, con tanto di arresto finale. Scene da film poliziesco nella tarda mattinata di sabato scorso: protagonista un ventenne cubano, condannato ad un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tutto ha avuto inizio quando agli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato è arrivata la segnalazione circa la presenza in città di un’auto presumibilmente utilizzata da soggetti dediti alla commissione di furti.

I detective della questura di Corso Garibaldi hanno intercettato la vettura, una "Renault Clio", in viale Roma: all'alt il conducente ha accennato di accostare, per poi accelerare bruscamente tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento di alcuni chilometri, ad altissima velocità, nel corso del quale il fuggitivo sorpassava pericolosamente altri veicoli, con invasioni repentine dell’opposta corsia di marcia. La fuga si è conclusa in Tangenziale, quando il conducente, in un ultimo maldestro tentativo di evitare il fermo, ha speronato la Volante; nell’impatto la "Clio" è sbandata, schiantandosi con la parte frontale contro il guard rail.

A bordo della vettura è stata recuperata refurtiva riconducibile a furti su auto in sosta, avvenuti in provincia; in parte è stata restituita immediatamente ai legittimi proprietari, per la restante parte sono in corso accertamenti per accertarne la provenienza. Il cubano, oltre all'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato indagato anche per il reato di ricettazione, mentre l'auto è stata posta sotto sequestro. A seguito dello speronamento subito i due agenti hanno subìto alcune lesioni, giudicate guaribili, per entrambi, in 12 giorni dai sanitari del Pronto soccorso. L'uomo è stato quindi condannato ad un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena.