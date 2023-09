Ostacola il controllo dei Carabinieri per permettere la fuga dell'amico: doveva scontare quasi 5 anni di carcere, arrestato dopo un inseguimento nei campi

Deve scontare una pena residua di 4 anni 9 mesi e 15 giorni, per reati di droga, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale commessi negli anni scorsi. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, affiancati dai colleghi della stazione di San Martino in Strada, hanno arrestato un soggetto dopo un breve inseguimento. I fatti risalgono al 21 settembre scorso, quando gli uomini dell'Arma hanno eseguito un controllo in una via del quartiere di San Martino in Strada dove era stato segnalato un gran viavai di persone.

I militari hanno individuato l’abitazione occupata da un cittadino straniero ed un italiano, che però era assente in quel momento. L’accesso all’abitazione è stato ostacolato dallo straniero, il quale tergiversava facendo finta di non riuscire ad aprire il cancello d’ingresso, permettendo così la fuga di un altro uomo che si trovava all’interno della casa. Il fuggitivo è stato rincorso attraverso i campi per più di un chilometro e, una volta bloccato ed identificato, si è scoperto il motivo della sua fuga: sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione per la pena residua da scontare di 4 anni 9 mesi e 15 giorni, per reati di droga, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale commessi negli anni scorsi.

Il catturando, dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere, dove sconterà la sua pena. I militari, durante la perquisizione dell’abitazione, hanno rinvenuto 50 gramnmi di hashish nonché bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente, denunciando i tre soggetti che occupavano l’abitazione per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il cittadino italiano e l’altro straniero presente in casa, sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento personale del catturando.