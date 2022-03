Inseguimento da film in viale dell'Appennino, il fuggiasco si schianta contro tre auto in sosta: arrestato

Inseguimento da film nella tarda serata di mercoledì in viale dell'Appennino. Una caccia all'uomo che si è conclusa con lo schianto del fuggiasco contro alcune vetture in sosta all'altezza di via Ribolle e il successivo arresto. A finire nella rete dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì è stato un 33enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine, arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti

Gli uomini dell'Arma erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno intercettato una "Bmw" nera sospetta. Il conducente, alla vista della "gazzella", ha schiacciato il piede sull'acceleratore. Ne è nato un inseguimento, col fuggiasco che ha cercato di farsi largo tra le auto in transito, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. All'altezza di via Ribolle la "Bmw" è improvvisamente sbandata verso sinistra impattando contro tre auto regolarmente parcheggiate a margine strada.

Subito dopo l’urto, che ha svegliato anche alcuni residenti della zona, il conducente ha cercato di fuggire a piedi, abbandonando la vettura dallo sportello anteriore destro. La fuga è durata pochi istanti, perchè i militari sono riusciti a neutralizzarlo praticamente all'istante. Nell'auto sono state rinvenute quattro confezioni in cellophane contenenti 7,2 grammi di cocaina.

L'uomo, in stato di alterazione psicofisica secondo quanto appurato dagli investigatori, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'indomani è comparso davanti al giudice Ilaria Rosati (sostituto procuratore Laura Brunelli), che ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio.