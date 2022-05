Inseguimento nella notte dopo il furto nella scuola: il ladro finisce in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato in flagrante un 53enne forlivese con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento e porto di strumenti da scasso. L’arresto è stato convalidato sabato mattina dal gip, che in linea con le risultanze investigative e con la richiesta della Procura ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio fa riferimento ad un furto commesso nella nottata tra venerdì e sabato all’Istituto Tecnico Commerciale Matteucci di Forlì.

L’arresto è stato eseguito dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, tempestivamente intervenute all’attivarsi dell’allarme antifurto collegato a centrale di una società di vigilanza privata che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine di quanto stava accadendo inviando sul posto anche proprio personale. Al loro arrivo, gli agenti e le guardie particolari giurate hanno sorpreso un individuo che cercava di defilarsi al buio, lo hanno inseguito e catturato.

Durante la fuga, l’uomo si è disfatto di una borsa contenente 1500 euro circa in monetine, un paio di guanti e un piede di porco. Il successivo sopralluogo ha poi permesso di accertare l’effrazione di una porta di ingresso e dei distributori di bevande e alimenti situati all’interno dell’istituto, dai quali risultavano mancare proprio le monete appena recuperate.