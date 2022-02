Inseguimento nella zona di viale Bologna: sperona due auto della polizia e finisce fuori strada

Pomeriggio movimentato nella zona ovest del forese forlivese. Diversi cittadini hanno assistito, infatti, ad un inseguimento di un'Audi A3 da parte di due pattuglie della Polizia. La questura si sarebbe messa alla calcagna del veicolo che effettuava manovre pericolose. Poi, una volta imposto lo stop, il conducente non lo avrebbe rispettato, facendo così scattare l'inseguimento nella zona di viale Bologna e poi nelle strade interne prima della campagna verso Villanova e poi verso Villagrappa dall'altra parte della via Emilia. Un inseguimento lungo nel corso del quale il fuggitivo avrebbe anche speronato due pattuglie della Polizia nel tentativo di guadagnare l'impunità e bloccare gli inseguitori. La corsa, che ha creato apprensione nel quartiere, ma mai pericolo, è terminata con l'Audi fuggitiva finita fuori strada. Un soggetto sarebbe stato portato in Questura per approfondimenti.