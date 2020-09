Inserimenti all'asilo nido ritardati fino ad ottobre? Il Comune: "Accadeva anche prima del Covid"

Negli asili nido gli inserimenti dei bambini procederà a rilento. La protesta arriva da un lettore che segnala il suo caso indicando quello che definisce un “disservizio degli asili nido comunali di Forlì che crea numerosi disagi: gli inserimenti sono stati rimandati anche a fine ottobre, con un preavviso pressoché nullo”. Per i bambini più piccoli la fase dell'inserimento è particolarmente delicata: il bambino, infatti, deve percepire il nuovo ambiente dell'asilo come un prolungamento di quello di casa, per cui un genitore resta presente nei primi giorni, diminuendo gradualmente la sua presenza poco alla volta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla segnalazione replica l'assessore alla Scuola del Comune di Forlì Paola Casara: “Ho fatto una verifica con la dirigente per questa segnalazione e mi hanno confermato che anche prima del Coronavirus gli ultimi inserimenti venivano effettuati a ottobre. E' un'operazione che deve di suo essere graduale. Con la norma che ci impone di evitare assembramenti la compresenza dei genitori deve essere per forza di cose diradata”.