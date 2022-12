La Civica di Maggioranza: "È falso dire che la giunta Billi si sia aumentata le indennità, lo prevede la legge"

A seguito del comunicato del Gruppo “Insieme per Crescere” sulle indennità della Giunta Billi, arriva immediata la smentita della Lista Civica di Maggioranza: “È falso dire che la giunta Billi si sia aumentata le indennità. La minoranza Insieme per Crescere ormai strumentalizza ogni cosa: i nuovi compensi sono stati introdotti in tutti i comuni per legge nazionale e non gravano sul nostro bilancio. È un automatismo, tant'è che non esiste una delibera in cui la giunta stabilisce i propri compensi, come accadeva negli anni precedenti. Parliamo di una riforma nota: gli adeguamenti vengono trasferiti da Roma e tornano a Roma in caso di rinuncia, perché non possono essere investiti in altro, e ci sono episodi di beneficenza personale, questi possono essere fatti anche lontano dai riflettori".

Sul tema degli aumenti agli amministratori si è ampiamente dibattuto a inizio 2022, quando proprio l'ex sindaca aveva salutato favorevolmente la riforma, annunciando che non avrebbe rifiutato, com'è poi successo: "Infatti lei stessa ha ricevuto l'aumento retroattivo per la prima parte dell'anno, pur guardandosi bene dal dichiararlo nel comunicato stampa", prosegue la nota.

E infine: "Billi ha più volte annunciato la volontà di svolgere il ruolo da Sindaco a tempo pieno, qualora avesse vinto le elezioni, e non percepisce contributi previdenziali, né rimborsi spese. Se condotta bene, la gestione di un Comune oggi comporta importanti responsabilità, reperibilità e costi da affrontare personalmente. L'amministrazione sta lavorando intensamente dal primo giorno del mandato per l'interesse della comunità e si augura, per il bene del paese, che il gruppo “Insieme per Crescere” non voglia proseguire per cinque anni con toni di rivalsa e attacchi pretestuosi. Non c'è altro da aggiungere”.