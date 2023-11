"Insieme nella ripartenza": la compagnia assicurativa organizza una cena benefica per gli alluvionati

Una serata di beneficenza ad invito organizzata dal Centro di Consulenza Finanziaria Allianz Bank di Forlì. E' quanto è prevista per giovedì alle 19:30 al Grand Hotel di Castrocaro. L’iniziativa, dal nome di "Insieme nella ripartenza", è realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione di promozione sociale "Un’altra Storia", ed ha l’intento di riaccendere i riflettori sulle difficoltà in cui tutt’oggi versano gli abitanti della Romagna colpiti dall’alluvione di maggio scorso.

Era la notte tra il 16 e 17 maggio quando le paure già diffuse dalle comunicazioni istituzionali si sono verificate e se possibile amplificate. Oltre ai decessi per i quali è impossibile ottenere un “risarcimento” sono tanti ancora gli sfollati e le famiglie che hanno perso tutto o quasi. "Di fronte ad un evento straordinario che ha causato complessivamente oltre 10 miliardi di euro di danni siamo chiamati a non voltarci", spiegano dalla compagnia assicurativa.

Proprio per questo motivo il Centro di Consulenza Finanziaria Allianz Bank di Forlì ha deciso di impegnarsi in una raccolta fondi in favore delle famiglie alluvionate della città di Forlì e grazie all’associazione "Un’altra Storia" devolverà in pieno il ricavato al progetto "Storie di Romagna". La serata oltre al menù proposto dal Grand Hotel di Castrocaro sarà accompagnata da musica dal vivo e dalla presenza di comici locali che ci ricorderanno ancora una volta come lo spirito di comunità tipico dei romagnoli anche questa volta ci permetterà di tener “bòta”.”