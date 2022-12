"Insieme per regalare un sorriso": in Piazzetta della Misura c'è la Casetta della Solidarietà

È partita in piazzetta della Misura a Forlì, la seconda edizione dell’iniziativa “Casetta della Solidarietà. Insieme per regalare un sorriso” promossa in sinergia da club service e associazioni odv del territorio: Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Giovanni de’ Medici, Leo Club Forlì, Gruppo Consorti Rotary Club Forlì, Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, Soroptimist International Club Forlì, Associazione “Progetto Ruffilli” e Associazione “Loto OdV - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici”. Dieci giorni di solidarietà per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo Vscan Air da donare all’Ambulatorio di Terapia Antalgica dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

"L’obiettivo è dare un segno tangibile alla cittadinanza delle finalità di servizio e volontariato che accomunano le azioni di tutte le associazioni - sottolineano i soggetti promotori -. Azioni capaci di costruire un rinnovato senso di comunità e solidarietà locali, e di sviluppare nuove forme di essere insieme. L’appoggio del Comune di Forlì, che ha considerato l’iniziativa di grande interesse sociale, ha reso possibile la piena realizzazione concedendo lo spazio necessario per l’allestimento della Casetta. I cittadini possono visitare la Casetta della Solidarietà dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 per conoscere da vicino le varie associazioni e sostenere la raccolta fondi acquistando, a prezzi simbolici, gli oggetti esposti: piatti di ceramica artigianali, oggetti per la casa, libri, giocattoli e molto altro. Insieme possiamo regalare un sorriso e operare per una comunità migliore".