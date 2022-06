"Insieme per stare bene e aiutare gli altri": nuova sede per l'associazione "Prevenzione Donna"

Nuova sede provinciale a Forlimpopoli in via Baldelli 6 per l'associazione "Prevenzione Donna". La presentazione avverrà martedì 21 giugno alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Forlimpopoli, in Piazza Fratti 2. "Prevenzione Donna" è un’organizzazione di volontariato che dal 2019 offre sostegno alle pazienti con neoplasie femminili ed ai loro famigliari attraverso numerosi servizi gratuiti incontri formativi sulla prevenzione, servizi di trasporto, estetica oncologica, make up e beauty school, dermopigmentazione, agopuntura, tatuaggio cosmetico e ricostruttivo pre e post intervento. Tra i servizi anche ayurveda, ceramico-terapia, musico-terapia, pink bar, caregiving e consueling, donazione parrucche, medicina integrata, omeopatia e corsi di nutrizione oncologica. Al termine della presentazione è previsto un aperitivo solidale offerto da “La nuova Brocca”.