Insospettabile 64enne arrestato dai carabinieri: in casa aveva un bazar della droga

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno arrestato un 64enne residente nella valle del Bidente per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo una serie di servizi di osservazione e varie informazioni acquisite sul territorio, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo finalizzata alla ricerca di stupefacente. Gli esiti, tuttavia, hanno sorpreso anche gli stessi operatori che si sono trovati di fronte un vero e proprio bazar della droga ben organizzato.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Sono stati infatti sequestrati 170 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisi in dosi e pronti per la vendita, 90 grammi circa di hashish ed 1 grammo circa di marijuana. Oltre a ciò gli uomini dell'Arma hanno trovato diverso materiale per la pesatura, frazionamento e confezionamento delle sostanze e 1.660 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione, cui è seguito il giudizio di convalida da parte del giudice con conferma della precedente misura.