Installati i dossi artificiali per rallentare la velocità a Ricò

L’intervento permetterà di rallentare la velocità dei mezzi in transito in un tratto della Strada Ricò – Centro nel quale la carreggiata stradale è, in alcuni punti, adiacente alla case rendendo pericolosa la compresenza di pedoni e veicoli. L’installazione dei rallentatori, richiesto dai residenti della frazione, consentirà a pedoni e ciclisti di muoversi in maggior sicurezza in quel tratto di viabilità comunale.