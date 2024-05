Intelligenza artificiale, se ne parla a "Salotto blu" con l'Accademia Pasquale II

È in programma per sabato alle 17, al Teatro Mentore di Santa Sofia, un importante convegno dal titolo "Conoscerla per non tenerla", riferito alle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale. Parteciperanno autorevoli relatori come Piero Poccianti, della Associazione Italiana intelligenza artificiale, il chirurgo Paolo Fantaguzzi, la pneumologia Sara Tomassetti, lo storico dell'arte Davide Sarchioni. Il convegno è promosso dalla Accademia intitolata al Pontefice Pasquale II, originario di Santa Sofia. Nel corso della trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno, che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Maria Concetta Nanni e Giuseppe Michelacci, dirigenti della Accademia, hanno anticipato i temi del convegno.