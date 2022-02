Interessata da una vasta frana, al via gli attesi lavori sulla Strada San Lorenzo Fiordinano

Lunedì prossimo saranno avviati i lavori di messa in sicurezza della Strada San Lorenzo Fiordinano interessata da tempo, all’altezza della celletta votiva (circa 300 metri prima del cimitero) da un importante movimento franoso. Da lunedì 28 febbraio, per circa 15 giorni, la viabilità in quel tratto di strada sarà interrotta. Il progetto prevede lo spostamento della sede stradale con la realizzazione di un nuovo tratto viario più a monte lontano dalla zona interessata dalla frana.

L'importo complessivo dei lavori è di 125mila euro, di cui 70mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e 55mila dal Comune di Meldola. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono "molto soddisfatti per questo importante intervento che consente di mettere in sicurezza la Strada San Lorenzo Fiordinano. Una sistemazione, attesa da molto tempo, che sarà realizzata grazie ad un’importante contributo regionale ed alla volontà dell’Amministrazione di investire nella tutela al territorio e nel miglioramento della sicurezza delle strade comunali".