Interpretare una canzone: per gli aspiranti cantanti una masterclass con il Re dell'Operetta Umberto Scida

Si è conclusa domenica a Cosascuola Music Academy la masterclass "Canto in scena", tenuta dal Re dell’Operetta, Umberto Scida, su come realizzare scenicamente una performance canora. La masterclass, rivolta ai cantanti di tutti i generi musicali, aveva l’obiettivo di guidare il cantante nell’approccio al testo del brano da interpretare e nella sua esecuzione davanti ad un pubblico utilizzando Voce e Corpo in una sinergia perfetta.

Per le aspiranti cantanti è stata un’esperienza altamente formativa e soprattutto unica nel suo genere, dove non sono mancati momenti di difficoltà e grande emozione, ma che sicuramente ha fatto capire loro quanto sia importante la gestualità del corpo e il movimento di ogni singolo muscolo del viso. Le aspiranti cantanti sperano di avere l’opportunità di poter incontrare ancora il maestro Scida, colui che ha reso attuale e apprezzata l’operetta da tutte le generazioni di pubblico, e magari un giorno riuscire a lavorare con lui in uno dei suoi tanti spettacoli.