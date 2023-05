Vigili del Fuoco in azione con anfibi e elicotteri: rianimato e salvato un uomo dopo un malore

In Emilia Romagna 760 vigili del fuoco, di cui 400 giunti in rinforzo da altre regioni, sono impegnati nelle operazioni di soccorso nelle aree alluvionate con 250 automezzi, tra cui 25 piccoli natanti, 5 anfibi, 10 mezzi di pompaggio, 5 elicotteri e 10 droni. Oltre 1.500 gli interventi effettuati finora: 690 a Bologna, 320 a Ravenna, 310 a Forlì-Cesena e 220 a Rimini. Tra le attività il soccorso bambina di 2 anni ammalata comune di Villafranca, il soccorso di un'anziana bloccata in appartamento a Forlì in via Bologna con l'elicottero e l'evacuazione di 40 appartamenti. All'Hotel Principe è stato soccorso un uomo colto da un malore: i Vigili del Fuoco hanno operato con mezzi anfibi, mentre i sanitari del 118 con l'elimedica. L'uomo, in gravi condizioni, è stato rianimato e tratto in salvo.