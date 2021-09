Arterializzazione del circolo venoso superficiale: innovativo intervento al Morgagni-Pierantoni

Effettuata per la prima volta in Romagna nella sala angiografica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì in collaborazione tra la Chirurgia Vascolare di Forli-Cesena, diretta dal dottor Giorgio Turicchia e la Radiologia Interventistica di Forlì, diretta dalla dottoressa Emanuela Giampalma (direttrice ad interim anche di Cesena), una procedura di arterializzazione del circolo venoso superficiale del piede. L'èquipe che ha eseguito con successo la procedura era composta dal dottor Gabriele Testi, dalla dottoressa Tania Ceccacci (Chirurgia Vascolare di Forlì-Cesena) e dal dottor Enrico Petrella (Radiologia Interventistica di Forlì).

"Questa procedura- spiega Testi - rappresenta l’ultima possibilità di salvataggio d’arto nei pazienti con ischemia critica degli arti inferiori cosiddetti “no option”. In questi pazienti non è possibile una rivascolarizzazione diretta delle arterie del piede, endovascolare o chirurgica, in quanto tali arterie sono totalmente ostruite dalla malattia aterosclerotica. Tale tecnica, estremamente innovativa e complessa, consiste nel congiungere attraverso uno stent ricoperto la vena safena ad una arteria tibiale per via totalmente percutanea. La tecnica è stata solo recentissimamente introdotta nell’armamentario terapeutico e sono stati attualmente descritti solo due casi in letteratura".