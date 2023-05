Operazione di 30 minuti su paziente con tumore al pancreas: la nuova frontiera della chirurgia endoscopia

Il dottor Carlo Fabbri, direttore dell’unità operativa di Endoscopia digestiva di Cesena-Forlì, ha partecipato ad un intervento endoscopico di gastro-entero anastomosi, eseguito per la prima volta presso l'unità operativa di Endoscopia digestiva di Pisa, diretta dal dottor Emanuele Marciano. Si tratta di un intervento mini-invasivo che permette di palliare le occlusioni del tratto digestivo superiore creando un collegamento tra lo stomaco e un’ansa intestinale grazie al rilascio di una protesi metallica, corta, autoespandibile rilasciata sotto guida ecoendoscopica. L’ansa intestinale bersaglio viene dilatata con acqua colorata, individuata in ecografia e punta con un cistotomo. Un sistema automatico permette quindi di rilasciare le estremità della protesi in digiuno e in cavità gastrica creando così il tramite.

La principale caratteristica di quest’intervento è la sua mini-invasività (l’intervento ha avuto una durata complessiva di circa 30 minuti) che permette di ridurre i tempi anestesiologici, i rischi chirurgici e la durata dell’ospedalizzazione. Il paziente già dopo dodici ore può cominciare infatti una dieta idrica. L’èquipe, che ha visto la presenza del dottor Dario Gambaccini e dell'anestesista Ciarla, ha eseguito l’intervento su una paziente con tumore al pancreas localmente avanzato con stenosi serrata del duodeno.

"Si tratta - spiegano i medici - di un grande passo avanti per la crescita e la diffusione dell’endoscopia interventistica di alto livello. Grazie all’endoscopia sono oggi disponibili numerosi trattamenti che permettono di evitare interventi chirurgici estremamente debilitanti per i pazienti riducendo i costi e i tempi di ospedalizzazione. Solo pochi giorni fa il dottor Marciano aveva presentato al congresso Europeo di Endoscopia (Esge days) i dati di uno studio su pazienti con fegato trapiantato sottoposti ad Ercp con strumenti endoscopici usa e getta. Questi strumenti di ultima generazione, altamente performanti, permettono infatti di azzerare il rischio infettivo in pazienti spesso critici ed immunocompromessi. Ulteriore testimonianza di come i tempi siano cambiati e di come sia importante investire in questo settore, trait d’union indispensabile tra l’oncologia, le discipline chirurgiche ed internistiche".