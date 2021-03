Intitolazioni di giardini e piazzali: si va da "Viale Fair Play" a Samuel Paty, il prof decapitato in Francia

La Prefettura della Provincia di Forlì-Cesena ha autorizzato l’intitolazione di nuove aree di circolazione ed aree verdi del Comune di Forlì. "Con la Commissione Toponomastica - afferma l’Assessore Maria Pia Baroni - stiamo proseguendo il percorso di grande impegno e attenzione che segue linee guida ben precise, rappresentate dai valori della Costituzione, dagli esempi di persone, dalle memorie del territorio e di attenzione alle sollecitazioni che giungono da parte di cittadini, associazioni e istituzioni”.

Le nuove denominazioni sono le seguenti:

Giardino dei Giusti, spazio verde interno all’ex Asilo Santarelli;

Giardino della Ginnastica e Piazza Forlì Football club 1919, area accanto all'ex palestra Campostrino;

Piazzale del Milite Ignoto, area principale all'interno dei Giardini Pubblici che gravita attorno alla fontana;

Piazzale Samuel Paty, area con accesso da via Fiume Montone, dopo il civico 38;

Piazzale Louis Braille, parcheggio antistante all'ingresso del Parco della Resistenza da via Zanchini;

Piazzale Norma Cossetto, area con accesso da via Martiri delle Foibe dopo il civico 23;

Rotatoria Caduti di Nassiriya, in viale Roma, all'intersezione con via Cerchia e via Monari;

Viale Fair Play, collegamento interno al complesso sportivo fra l'entrata di viale Roma.