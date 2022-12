Accendono un braciere per combattere il freddo: un'intera famiglia con tre bimbi intossicata dal monossido di carbonio

Un'intera famiglia all'ospedale a seguito di un'intossicazione da monossido di carbonio. E' quanto accaduto nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì, in un'abitazione in via Martiri della Libertà, a Castrocaro Terme. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 6, attivando anche l'intervento dei Vigili del Fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza dell'abitazione. Tra i sei intossicati, che hanno necessitato delle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso", anche tre bambini.

Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per i primi accertamenti del caso, in attesa di un eventuale trattamento alla camera iperbarica di Ravenna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, informati dei fatti, a sprigionare il gas velenoso sarebbe un braciere acceso in uno spazio al chiuso per scaldarsi e combattere così le basse temperature degli ultimi giorni. A quanto pare le problematiche si sono registrate anche alcuni giorni fa, con un componente della famiglia che accusa degli improvvisi svenimenti. Le condizioni dei sei non destano comunque preoccupazioni.