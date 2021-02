Paura a Premilcuore: sei persone intossicate dal monossido di carbonio

Due le persone che sono state trasportate in ospedale anche se le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni nei sanitari

Momenti di paura, nella prima mattinata di domenica, per tre coppie del ravennate che si trovavano in un'abitazione di Premilcuore che hanno accusato dei malori compatibili con un'intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato al risveglio ed è stato allertato i 118 mentre, sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno provveduto a visitare le sei persone e due di queste, seppur non gravi, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.