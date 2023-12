Invasione di Babbi Natale in bici, show acrobatico e il videomapping: si accende il Natale di Piazza Saffi

Venerdì, in occasione della festività dell'Immacolata, con l’accensione del grande albero (ore 17.30) si darà inizio ad un ricco programma di proposte e spettacoli di animazione il cui tema sarà "La magia del Natale nel mondo" con allestimenti e proposte per un pubblico di tutte le età. In Piazza Saffi e per le vie del centro si riaccende la magia del Natale che ci accompagnerà durante tutto il periodo delle festività, fino al 7 gennaio. La mattinata di festa avrà inizio alle ore 11 con lo spettacolo “Chi ha paura di Denti di Ferro?" al Teatro Diego Fabbri (corso Diaz 47) ad ingresso gratuito e per tutta la famiglia.

Sin dal primo pomeriggio alle 15 iniziano gli appuntamenti nella "Casetta di Cristallo al Magico Borgo" in piazzetta della Misura con giochi, trucchi, tanti animatori e l’esibizione di un mago. Dalle 16 alle 17 ai Giardini Orselli per la gioia dei più piccoli va in scena un funambolo giocoliere e sempre alle 16 in piazza Saffi arrivano i Babbo Natale in moto e in bici accompagnati dalla musica di Radio Bruno.

Dalle 17.10 la piazza ospiterà uno show di fama internazionale con coreografie aeree dal grande impatto visivo che stupisce per la sua capacità di evocare sogni. Studio Festi mette in scena un dialogo in danza tra la Luna e la Cometa, sotto la luce della grande sfera volante del Mondo. La magia del volo, sogno di ogni uomo sin dall'antichità, accompagna la ninfa della Luna ad accendere le luci del grande albero sulla piazza.

L’installazione delle luminarie lungo tutti i corsi, la pista di pattinaggio, il grande abete, la giostrina dei cavalli, le casette di Natale e, da quest’anno, la Pista delle Slitte di Natale, ideale per regalare grandi emozioni ai bambini di tutte le età, perfezionano la cornice di “Forlì che brilla” che porterà in centro la magia dei colori del mondo. Il tema di questo Natale sarà svelato anche da uno speciale videomapping che farà sognare attraverso un viaggio intercontinentale sulla slitta di Babbo Natale che porterà scoprire luoghi ameni e meravigliosi del Pianeta.

Le altre novità

Dal 8 dicembre, per tutto il periodo delle festività natalizie, prenderanno il via, inoltre, due grandi progetti dedicati alla città: Il primo è "La casetta del Magico di Borgo di Natale", in piazzetta della Misura, che offrirà, tutti i giorni fino al 7 gennaio attività, laboratori, spettacoli, musica, balli e tanto divertimento per bambini e famiglie grazie alle tante associazioni del territorio che offriranno attività diverse per tutti i bambini della città. Da non perdere, il 17 dicembre, l’occasione di salutare Babbo Natale nella sua piccola casetta. "Forlì che Brilla - Music Edition è invece la grande novità che trasformerà il centro storico

in un grande palcoscenico a cielo aperto con band, musicisti e giovani talenti, nei giovedì, venerdì e sabato delle feste dalle 17.30 alle 18.30.

Solidarietà per gli alluvionati

Ma il Natale sarà l’occasione per proseguire con la raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate perché uniti, possiamo fare ancora tanto per la nostra città e tutti i suoi abitanti. E' possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all’IBAN IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale "Donazione emergenza alluvione". Donazioni dall'estero CODICE SWIFT/BIC CRRAIT2RXXX oppure attraverso satispay, collegandosi al qr code che trovate all’interno del programma di "Forlì che brilla".