Invasione di moto a Predappio: quintali di pasta e ragù per il ritorno della Mototagliatella

Invasione di centauri a Predappio per il ritorno questo fine settimana della Mototagliatella, una delle manifestazioni più amate gli amanti della moto e che aspettavano da due anni dopo lo stop dovuto alla pandemia. Organizzata dal Motoclub Predappio, i centauri si sono ritrovati per il classico ritrovo in Piazza Garibaldi, dove sono state cucinate tagliatelle condite con quintali di ragù e tanta piadina romagnola e sangiovese.

Su sei bollitori sono state cucinate nel weekend ben 4,5 tonnellate di tagliatelle, condite con circa 3 tonnellate di ragù, mentre sono circa 3mila le piadine servite. Non si è svolto per motivi organizzativi il tradizionale giro panoramico con tappe a Rocca Delle Caminate, Galeata e San Zeno. Ma i centauri, che hanno alloggiato anche in campeggio, l'opportunità di godere della Vallata del Rabbi. Tanti i volontari schierati e forze dell'ordine per garantire la sicurezza sulle strade.