Invasione di vespe e calabroni: i Vigili del fuoco tempestati dalle richieste di intervento

Raffica di richieste di intervento da parte dei cittadini che si trovano davanti sciami di vespe e calabroni. Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco di Forlì sono stati tempestati dalle chiamate di soccorso su tutto il territorio provinciale per bonifiche di imenotteri, soprattutto vespe e calabroni, e poche api. Gli insetti hanno fatto i loro alveari in posti difficili da raggiungere, ben annidati, tanto da essere necessario l'intervento dei pompieri.

Sono circa trenta le richieste di intervento arrivate e c'è una squadra dei Vigili del fuoco dedicata solo a questo e impegnata in tutta la provincia, in un'area che va dall'alta collina, da Premilcuore, alto Savio, fino al mare a Cesenatico. Un vero e proprio boom di "nascite" che sta mettendo in difficoltà tanti cittadini.