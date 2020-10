Investito da un muletto: incidente al primo mattino al mercato ortofrutticolo

E' al vaglio agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì la dinamica di un incidente verificatosi nella prima mattinata di venerdì all'interno del mercato ortofrutticolo di Forlì, in viale Vittorio Veneto, dove si acquistano i prodotti all'ingrosso. Per cause in fase d'accertamento, un anziano è stato investito da un muletto. L'incidente si è verificato poco prima delle 8. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, ottantenne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

