Ragazzo morto sotto un treno, circolazione ferroviaria con forti ritardi nel pomeriggio di sabato

Un giovane è stata investito da un treno all'altezza della stazione di Forlì. E' quanto capitato pochi minuti prima delle 13.30 alla banchina del binario 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo e la Polizia Ferroviaria per gli accertamenti di rito, che hanno identificato l'accaduto in un suicidio di un ragazzo, che si è lanciato sotto un treno in transito in direzione Bologna.

Come sempre in questi casi i disagi alla circolazione dei treni si sono fatti subito pesanti, sui treni carichi di turisti, dato la giornata di spostamento per le ferie. La circolazione dei treni verso Bologna è stata sospesa per circa un'ora e mezza, e riaperta intorno alle 15, mentre quella verso sud hanno riportato gravi ritardi. I treni a lunga percorrenza hanno viaggiato con ritardi da un'ora e mezza fino ad altre tre ore.