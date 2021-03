Investono pneumatici vaganti in A14 e chiedono i danni al gestore dell'autostrada

Una scena la cui idea fa paura in molti: trovarsi un ostacolo in mezzo alla carreggiata mentre si sfreccia in autostrada. Spesso a bordo strada si vedono copertoni di camion

Una scena la cui idea fa paura in molti: trovarsi un ostacolo in mezzo alla carreggiata mentre si sfreccia in autostrada. Spesso a bordo strada si vedono copertoni di camion, ma a volte purtroppo tali oggetti si trovano in mezzo alla strada e si finisce per investirli. Due automobilisti hanno chiesto i danni alla società autostradale, entrambi in transito sull’A14 e accomunati dalla stessa disavventura, a poco più di un mese di distanza l’una dall’altro: un incidente con uno pneumatico vagante.

Il primo caso è avvenuto il 21 gennaio ad una donna alla guida di un'Audi all’altezza di Forlì. Impossibile frenare o cambiare corsia, la vettura è circondata da altri veicoli, inevitabile l’impatto con lo pneumatico: l’automobilista riesce miracolosamente a tenere la sua macchina in strada, evitando pericolose sbandate, e si salva, ma, appena può accostare, nota subito che il danno al paraurti anteriore è notevole. La signora avvisa subito del fatto Autostrade per l’Italia, anche per segnalare il pericolo che possono correre altri automobilisti. E' poi ricapitato, in provincia di Ravenna, il 28 febbraio e con conseguenze ancora peggiori, perché qui il sinistro accade di notte. L’automobilista di Bagnacavallo viaggia con la sua Bmw Serie 1 nel tratto dell’A14 compreso sta per uscire alla diramazione per Ravenna, quando sente all’improvviso un botto sulla vettura e un violento scossone. L’uomo si ferma quindi in corsia di emergenza per riprendersi dallo spavento e per verificare cosa sia successo ed è allora che si rende conto di aver impattato con il muso della sua Bmw - anche lui - contro un grosso pezzo di pneumatico che si trova sul manto autostradale e che, a quell’ora di notte, è difficilmente percepibile. Anche per lui un caro prezzo dal carrozziere.

La Studio3A, che assiste i due malcapitati, ha chiesto i danni al gestore Autostrade per l’Italia. Per i legali infatti “essendo ampiamente assodato, anche da sentenze della Cassazione su precedenti analoghi, che l’ente gestore è responsabile dell'incidente provocato da uno pneumatico presente nella tratta di sua competenza, indipendentemente da chi lo abbia perduto, e come tale è tenuto a risarcire gli utenti coinvolti. E’ suo obbligo infatti quello di mantenere sempre condizioni di sicurezza le tratte gestite”.