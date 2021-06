"Io compro a Meldola": i negozi di vacinato fanno squadra e lanciano un nuovo progetto

Ancora una volta i commercianti di Meldola, negozi di vicinato, esercizi al dettaglio, pubblici esercizi, attività che erogano servizi alla persona, faranno squadra e lavoreranno - insieme - ad un progetto che valorizzerà la loro città e tutti i piccoli esercizi che ne costituiscono il tessuto economico. "L’idea iniziale, che dopo diversi incontri e tavoli di confronto - si è oggi ben delineata nei tratti essenziali - sarà quella di farsi conoscere da quanti, per le più svariate ragioni, visiteranno la bella Meldola, riferisce il gruppo organizzativo conosciuto con il nome di "Io compro a Meldola"", illustrano gli esercenti.

"Mancava qualcosa che ci rappresentasse - proseguono i rappresentanti - qualcosa che descrivesse chi siamo, cosa facciamo e quali servizi possiamo offrire certamente ai Meldolesi, e non solo. Pensiamo anche a coloro che per le più svariate ragioni, visitano ogni giorno Meldola. Così, hanno pensato ad una sorta di ‘Carta dei Servizi’, realizzata in collaborazione con artisti meldolesi,che verrà distribuita in tutte quelle realtà che parteciperanno, e che occuperà il giusto spazio anche in ogni manifestazione turistica del paese. L’Amministrazione comunale ne è entusiasta e non poteva non appoggiare e non supportare - almeno in parte - questa bellissima idea, nata dalla coesione di tutti i commercianti della piccola cittadina".

"Vogliamo dare il nostro contributo - afferma il sindaco Roberto Cavallucci - ed essere vicino a tutti i negozi di Meldola, che - reduci da questo momento di grande difficoltà - sono stati capaci, ancora una volta, ti riunirsi e fare squadra". L’appello degli organizzatori rivolto ai colleghi che ancora non hanno avuto modo di aderire al progetto: "Cari amici negozianti, non esitate a farvi avanti scrivendoci all’indirizzo email - iocomproameldola@gmail.com - Le adesioni saranno raccolte fino a metà luglio".