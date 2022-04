Ricerca, “Io per lei": la campagna di Fondazione Telethon per celebrare le mamme 'rare'

Il sostegno alla ricerca scientifica non si ferma: a partire dal 30 aprile, in prossimità della Festa della Mamma, tornano protagonisti i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon. Anche quest’anno la Campagna di primavera “Io per lei” della Fondazione è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione di Telethon, nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm). La Campagna è un invito alla mobilitazione collettiva: scegliere di sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon con i Cuori di biscotto vuol dire compiere un atto di vera solidarietà e donare speranza alle mamme dei bambini con una malattia genetica rara. Una scelta d’amore e una risposta di partecipazione concreta per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare.

In provincia sarà possibile trovare i punti di raccolta dove i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, di Avis Volontari Italiani Sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, Unpli - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Azione Cattolica, e nelle edicole aderenti, distribuiranno i "Cuori di biscotto" a fronte di una donazione minima di 15 euro, e saranno disponibili fino alla festa della Mamma, 8 maggio. A Forlì si potranno acquistare i "Cuori di biscotto" al Bar Latteria Cerchia, Via Cerchia 42; all'Edicola Zaccarelli, Viale della Repubblica, 29/A; all'edicola Edicola Libreria Bertelli, Viale della Repubblica, 182; all'Edicola Fantini, Via Mercuriali, 8; all'Edicola Gondolini, Via Kennedy, 7; a La Mia Casa Mambelli, Via 13 Novembre, 86B Villafranca; al negozio Ornella Frutta e Verdura, Uildm Via Celletta dei Passeri, 73/A.

A Forlimpopoli i "Cuori" si possono trovare all'Edicola Ravaglioli, Piazza Pompilio; a Bertinoro presso La Divina Edicola, Via Roma, 4; all'Edicola Ravaioli, Via Loreta 233 Fratta Terme; a Castrocaro al banchetto volontari in Viale Maconi e al parcheggio Poggiolini (30 aprile e 1 maggio); a Santa Sofia Edicola Cartoleria Arpinautilus, Via Gentili, 2. "È un regalo ideale per festeggiare la mamma - commenta Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon -. La campagna cadrà infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma. Le mamme rare ci ispirano a lavorare con instancabile tenacia alla costruzione di un futuro in cui ogni bambino che nasca con una malattia genetica possa accedere a diagnosi tempestive, strumenti di sostegno alla qualità della vita e terapie efficaci per la propria patologia. Tutto questo si costruisce solo grazie alla ricerca. È la stessa lungimiranza che oltre trent’anni fa ha fatto nascere Fondazione Telethon e ha permesso a questo progetto di ottenere risultati importanti per tante famiglie. Per questo oggi come allora siamo saldamente al fianco di UILDM anche in questa campagna".