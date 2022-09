Forlimpopoli e Bertinoro accolgono gli "atleti di ferro": scuole chiuse sabato per l'Ironman

Scuole chiuse nella mattina di sabato e viabilità modificata per tutto il weekend: così Forlimpopoli e Bertinoro si preparano ad accogliere gli ‘atleti di ferro’. Entrambe le località fanno parte del percorso ciclistico di "Ironman Italy Emilia Romagna", la celebre gara di triathlon che dal 2017 si disputa in Romagna.

In entrambe le giornate del 17 e 18 settembre i triatleti transiteranno più volte a Forlimpopoli lungo il tracciato che comprende via Prati (Sp 16), via Papa Giovanni XXIII, via Porta Rossana, via Sendi, via Andrea Costa, piazza Garibaldi, largo De Calboli, via Diaz, via Ausa Vecchia, via Dante Alighieri, via Montalcini. Tutte queste strade saranno completamente chiuse al traffico per l’intera giornata di sabato (dalla prima mattina fino a sera), mentre domenica la chiusura sarà dalla tarda mattinata fino a sera. In queste strade sarà in vigore anche il divieto di sosta fin dalla serata di venerdì

Limitazioni alla circolazione anche nelle aree limitrofe al percorso, mentre l’accesso dei veicoli al centro storico sarà possibile solo attraverso appositi varchi presidiati. Tenuto conto di questo quadro, per limitare i disagi il sindaco Milena Garavini ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Forlimpopoli, nella giornata di sabato.

Il Comune ha predisposto anche una serie di suggerimenti per aiutare i forlimpopolesi a evitare i disagi. In particolare, nelle giornate di gara si consiglia di spostarsi in bicicletta o a piedi e di sfruttare le giornate precedenti per fare la spesa o altre commissioni. Per chi non può evitare l’uso dell’auto, l’indicazione è di parcheggiare all’esterno dell’area coinvolta. Inoltre, si segnala che i bidoni dei rifiuti dovranno essere esposti nella serata di venerdì, per consentirne il ritiro nelle prime ore di sabato. Infine, il Cimitero di via Papa Giovanni XXIII resterà aperto, ma sarà raggiungibile solo a piedi. Naturalmente sarà installata segnaletica informativa in tutte le vie e le aree interessate da modifiche della circolazione e della sosta.

Per maggiori informazioni su orari, strade chiuse e percorsi alternativi o per segnalare particolari esigenze si può inviare una mail a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it oppure chiamare i numeri: 337 1180314 - 0543 749250 (dalle 9 alle 13) o il centralino del Comune 0543 749201 negli orari di apertura.

La viabilità a Bertinoro

Le principali vie interessate dalla gara nel territorio Bertinorese sono via San Cristoforo, via Santa Croce (nel tratto dall'incrocio con via San Cristoforo e via Lunga fino alla svolta in via Fonde per Forlimpopoli) via Fonde – tratto nel Comune di Forlimpopoli fino al rientro nel Comune di Bertinoro -- via Ausa vecchia, via Ausetta, via Maestrina (dall'incrocio con via Ausetta), via Cellaimo, via Badia, p.zza G. Garibaldi, via Cavour, via Cellaimo fino a Forlimpopoli (nel tratto di Ospedaletto la via Cellaimo sarà chiusa solo in un senso di marcia come avvenuto nelle edizioni precedenti). La via Emilia sarà sempre percorribile in entrambe le direzioni. La chiusura avverrà sabato 17 dalle 7,30 alle 19, mentre domenica 18 dalle 10.30 alle 18.30 (il traffico verrà riaperto non appena transitato l'ultimo atleta). Come già avvenuto negli scorsi anni gli orari e le corse degli autobus di linea verranno modificati e alcune linee soppresse per le giornate di sabato 17 e domenica. Per maggiori informazioni visita il sito https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/. Nella giornata di sabato 17 le scuole rimarranno chiuse.