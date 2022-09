E' il weekend dell'Ironman, viabilità rivoluzionata: ecco le strade interessate dalla corsa

E' conto alla rovescia per l'Ironman Italy Emilia-Romagna e Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, la sfida di triathlon fra gli ‘atleti d’acciaio’, in programma tra Cervia, Milano Marittima Forlimpopoli e Bertinoro sabato 17 e domenica 18 settembre. Tre le prove che vedranno impegnati sportivi provenienti da tutto il mondo e che sono state ridisegnate per garantire la massima sicurezza.

Si parte sabato 17 con gli atleti che competeranno sulla lunga distanza per percorrere 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri di bici e infine una maratona fino al traguardo Ironman posto direttamente sulla spiaggia di Cervia (42,2 chilometri). Percorso simile, ma con distanze ‘ridotte’, per la gara in programma domenica 18 in occasione della seconda edizione dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna: 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici attraverso il Parco naturale delle Saline di Cervia e l’entroterra fino al Borgo di Bertinoro, per terminare poi con la corsa di 21,1 chilometri che toccherà i punti più caratteristici di Cervia e Milano Marittima.

La viabilità a Forlimpopoli

Nel comune artusiano le strade interessate dalla gara saranno Via Prati (Provinciale 16), Piazza Giovanni XXIII, via Porta Rossana, via Sendi, via Andrea Costa, Piazza Garibaldi (dove ci sarà il punto ristoro per gli atleti), Largo De Calboli, via Diaz, via Ausa Vecchia, via Dante Alighieri e via Montalcini. L'amministrazione comunale, con la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ha predisposto un piano che prevede parcheggi per gli abitanti della cosidetta "zona rossa", punti di attraversamento per pedoni, auto e moto e aree accessibili al transito di mezzi con varchi presidiati.

La mappa delle strade interessate

Le informazioni utili nel volantino

La viabilità a Bertinoro

Le principali vie interessate dalla gara nel territorio Bertinorese sono via San Cristoforo, via Santa Croce (nel tratto dall'incrocio con via San Cristoforo e via Lunga fino alla svolta in via Fonde per Forlimpopoli) via Fonde – tratto nel Comune di Forlimpopoli fino al rientro nel Comune di Bertinoro -- via Ausa vecchia, via Ausetta, via Maestrina (dall'incrocio con via Ausetta), via Cellaimo, via Badia, p.zza G. Garibaldi, via Cavour, via Cellaimo fino a Forlimpopoli (nel tratto di Ospedaletto la via Cellaimo sarà chiusa solo in un senso di marcia come avvenuto nelle edizioni precedenti). La via Emilia sarà sempre percorribile in entrambe le direzioni. La chiusura avverrà sabato 17 dalle 7,30 alle 19, mentre domenica 18 dalle 10.30 alle 18.30 (il traffico verrà riaperto non appena transitato l'ultimo atleta). Come già avvenuto negli scorsi anni gli orari e le corse degli autobus di linea verranno modificati e alcune linee soppresse per le giornate di sabato 17 e domenica. Per maggiori informazioni visita il sito https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/. Nella giornata di sabato 17 le scuole rimarranno chiuse.