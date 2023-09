E' il fine settimana dell'Ironman, viabilità rivoluzionata: tutte strade interessate dalla corsa

Anche quest'anno torna a Forlimpopoli e Bertinoro la gara di triathlon più estrema, un evento mondiale unico in Italia: l'Ironman. Due giornate dedicate, il 16 e il 17 settembre, con Ironman e 70.3 Italy. Tanti saranno gli atleti da tutto il mondo, che da Cervia partiranno affrontando 3,8 chilometri a nuoto, passando per le Saline di Cervia attraverseranno 180 chilometri di bicicletta e toccheranno diverse zone del territorio romagnolo, tra cui la città artusiana e il Balcone di Romagna, attraverso un circuito da 90 chilometri da ripetere due volte. Il tracciato interesserà anche un ampio tratto della Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, tra Casemurate e Villa Inferno. Il gran finale è con la maratona di 42,2 chilometri, che attraverserà i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima. Nella versione 70.3 le distanze sono dimezzate.

Così a Forlimpopoli

Scuole chiuse a Forlimpopoli nella giornata di sabato per il passaggio dell’Iron Man. A stabilirlo un’ordinanza sindacale firmata nei giorni scorsi (e subito trasmessa ai dirigenti scolastici) allo scopo di evitare disagi a studenti, famiglie, insegnanti, tenuto conto delle limitazioni alla circolazione previste in varie zone della città per consentire il passaggio della gara. Sabato e domenica i triatleti transiteranno più volte lungo il tracciato che comprende via Prati (Provinciale 16), via Papa Giovanni XXIII, via Porta Rossana, via Sendi, via Andrea Costa, piazza Garibaldi, largo De Calboli, via Diaz, via Ausa Vecchia, via Dante Alighieri, via Montalcini. Nelle due giornate tutte queste strade saranno chiuse al traffico e alla sosta.

Saranno in vigore, inoltre, limitazioni alla circolazione anche nelle aree limitrofe al percorso, mentre l’accesso dei veicoli al centro storico sarà possibile solo attraverso appositi varchi presidiati. Per maggiori informazioni su orari, strade chiuse e percorsi alternativi, o per segnalare particolari esigenze, si può inviare una mail a promozione@comune.forlimpopoli.fc.it oppure si possono chiamare i numeri: 337 1180314 - 0543 749250 (dalle 9 alle 13) o il centralino del Comune 0543 749201 negli orari di apertura del Comune.

La viabilità a Bertinoro

Le principali vie interessate dalla gara nel territorio Bertinorese sono via San Cristoforo, via Santa Croce (nel tratto dall'incrocio con via San Cristoforo e via Lunga fino alla svolta in via Fonde per Forlimpopoli) via Fonde – tratto nel Comune di Forlimpopoli fino al rientro nel Comune di Bertinoro - via Ausa vecchia, via Ausetta, via Maestrina (dall'incrocio con via Ausetta), via Cellaimo, via Badia, p.zza G. Garibaldi, via Cavour, via Cellaimo fino a Forlimpopoli (nel tratto di Ospedaletto la via Cellaimo sarà chiusa solo in un senso di marcia come avvenuto nelle edizioni precedenti). Sabato le strade saranno chiuse dalle 7,30 alle 19, mentre domenica dalle 10.30 alle 18.30. Il traffico verrà riaperto non appena transitato l'ultimo atleta. Saranno chiuse anche le scuole. Dalle 9.30 in piazza Garibaldi a Bertinoro, il punto estremo del percorso, sarà presente uno spazio di animazione. E' possibile raggiungere Bertinoro passando per via Nuova, via Colombarone, via Allende oppure passando da Fratta Terme, Polenta, entrando a Bertinoro da viale Carducci). Per ulteriori informazioni o per particolari esigenze è possibile contattare l'Ufficio turismo: telefono 0543 469213 (lunedì-venerdì dalle 9 alle 13).

Autobus

Durante l’evento la linea 126 seguirà un percorso alternativo: in direzione mareda Casemurate prosegue su via Dismano, S. Zaccaria, via Ponte della Vecchia, via Morini a Castiglione di Ravenna, via Martiri Fantini, via Zattoni, via Turci (SP51 Guarniera) fino a Savio di Ravenna, Statale 16 Romea, prosegue fino a Cervia su via Martiri Fantini, via Milazzo, v.le Caduti per la Libertà, via dei Cosmonauti, via Valtellina, via Pinarella e riprende il percorso regolare. In direzione Forlì da via Pinarella prosegue su via Valtellina, via dei Cosmonauti, v.le Caduti per la Libertà, via Capua, Circ. Sacchetti Ovest, dove sarà posizionata una fermata provvisoria all’altezza del civico 28, ponte S. Giorgio, via Martiri Fantini, SS16 Adriatica, Savio di Cervia (centro abitato) e Castiglione di Ravenna. Da qui effettua il percorso inverso rispetto all’andata.

Modifiche anche alle linee 92 e 125, in entrambe le direzioni: giunte a Forlimpopoli percorrono la tangenziale, alla rotonda Artusi svoltano verso il centro di Forlimpopoli poi alla rotonda del Bennet invertono la marcia in direzione Forlì ed effettuano la fermata “Iper Forlimpopoli”. Per quanto riguarda la linea 121, direzione Bertinoro, la partenza avverrà dal capolinea provvisorio “Stazione FS” di Forlimpopoli, poi percorre via Roma, via De Gasperi, via XXV Ottobre, via Emilia per Forlì, Circ., SS9 Emilia, via Consolare, via Piana, via Nuova, via Colombarone, via Allende, via Cantalupo e riprende il percorso regolare. In direzione S. Pietro in Guardiano partenza dal capolinea provvisorio “Stazione FS” di Forlimpopoli, poi percorre via Roma, via De Gasperi, via XXV Ottobre, via Emilia per Forlì, Circ., Stradella Sant’Andrea, via Torricchia, via Tagliata, via Montanara Comunale, via Bagalona, via Lunga, via IV Novembre, via Togliatti e riprende il percorso regolare. ? Direzione Forlimpopoli: effettua il percorso inverso rispetto all’andata.

Per quanto riguarda la linea 122, direzione Meldola, partenza dal capolinea provvisorio “Stazione FS” di Forlimpopoli, poi percorre via Roma, via De Gasperi, via XXV Ottobre, Circ., via Meldola, via delle Ciminiere, via Matteucci e riprende il percorso regolare. In direzione Forlimpopoli, percorre via delle Ciminiere, via Matteucci ed effettua il capolinea presso la Stazione FS di Forlimpopoli.

La linea 133, direzione Cesena, alla rotonda di Selbagnone prosegue fino alla rotonda Artusi e svolta verso il centro di Forlimpopoli, alla rotonda del Bennet inverte la marcia in direzione Forlì, effettua la fermata “Iper Forlimpopoli”, poi percorre la tangenziale e riprende il percorso regolare. In direzione Meldola S. Sofia effettua il percorso inverso. Per quanto riguarda la linea 134, direzione Fratta Terme, giunta alla rotonda del Bennet inverte la marcia in direzione Forlì ed effettua la fermata “Iper Forlimpopoli”, prosegue verso la rotonda Artusi, poi in direzione Meldola e alla rotonda di via Selbagnone-via Meldola riprende il percorso regolare. In direzione Forlimpopoli effettua il capolinea alla fermata “Iper Forlimpopoli”. Da/Per Bertinoro (via Panighina), giunta alla rotonda del Bennet inverte la marcia in direzione Forlì ed effettua la fermata “Iper Forlimpopoli”, prosegue verso la rotonda Artusi, poi sulla tangenziale, via Emilia fino alla rotonda di Diegaro, via Settecrociari, via S. Mauro (SP65) e raggiunge Bertinoro. Da v.le Carducci svolta verso Montemaggio ed effettua il capolinea nei pressi della rotonda “del Vignaiuolo”. Per il ritorno effettua il percorso inverso.

Per le linee 136, 149 direzione Forlimpopoli/Forlì, dopo la fermata Santa Maria Nuova Scuole percorrono via Togliatti, via A. Garibaldi, via De Gasperi, via

S. Croce, via Dismanino (S. Pietro in Guardiano), via Dismano fino a Torre del Moro, via Emilia, tangenziale di Forlimpopoli, alla rotonda Artusi svoltano verso il centro di Forlimpopoli, poi alla rotonda del Bennet invertono la marcia in direzione Forlì ed effettuano la fermata “Iper Forlimpopoli”, da qui riprendono il percorso regolare. Per quanto riguarda la direzione Casemurate/Mensa Matellica, effettuano il percorso inverso.

Per quanto riguarda linea 149 (via Martorano), direzione Ravenna, dopo il ponte a Matellica svolta verso Mensa e prosegue fino a via Dismano, S. Zaccaria, via Ponte della Vecchia, via Morini a Castiglione di Ravenna, via Martiri Fantini, via Vittorio Veneto, via Gervasi, via Morini e ritorno su via Ponte della Vecchia, da qui riprende il percorso regolare. La linea diretta a Cesena effettua il percorso inverso. Per quanto ruguarda la linea 208, direzione Santa Maria Nuova, da Torre del Moro prosegue su via Dismano e dopo S. Andrea in Bagnolo svolta in via Dismanino (S. Pietro in Guardiano), raggiunge Santa Maria Nuova ed effettua il capolinea alla fermata “Scuole”. Non prosegue per Panighina (direzione Cesena effettua il percorso inverso).