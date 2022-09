Forte maltempo in arrivo: slitta di 24 ore l'Ironman, posticipati gara ed eventi

Le avverse condizioni atmosferiche previste per sabato, con temporali e raffiche di vento, fanno slittare di 24 ore l'Ironman Emilia Romagna in programma tra i comuni di Cervia, Ravenna, Forlimpopoli e Bertinoro. Dopo l'allerta di Protezione Civile in vigore per sabato, è stato deciso di rinviare la gara e gli eventi in programma per sabato a domenica. Sarà tutto riprogrammato per la giornata di domenica, salvo condizioni meteo avverse anche per quella giornata.

La decisione è stata presa per salvaguardare la sicurezza di atleti e spettatori in strada e in mare. L’organizzazione si riserva sulla base dell’andamento dell’emergenza meteo di verificare che ci siano tutte le condizioni necessarie per effettuare la gara domenica, giornata in cui si svolgeranno comunque le gare 5150 (distanza olimpica) e la 70.30 (mezza distanza). Le strade pertanto nella giornata di sabato saranno aperte e manterranno la viabilità ordinaria.

Due le gare principali: a distanza Ironman con 3,8 km di nuoto, 180 chilometri di bici e 42 di corsa; e l'Ironman 70.3 cn 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri di bici e 21 chilometri di corsa. Domenica si svolgerà anche il 5150 Cervia Triathlon, la distanza olimpica a marchio Ironman: 1,5 chilometri di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa.