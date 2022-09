Ironman, un sabato a rischio disagi: sciopera la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni

Non mancheranno i disagi sabato in occasione del transito dell'Ironman Emilia Romagna lungo le arterie di Forlimpopoli e Bertinoro. Durante il transito della gara è stato indetto un ulteriore sciopero di tutti i dipendenti dell’Unione Romagna Forlivese, "stante le mancate o parziali risposte pervenute a seguito dello sciopero del 5 giugno scorso", spiegano Fp Cgil, Cisl Fp, Uilfpl e Csa. L’ulteriore iniziativa di protesta indetta per sabato è stata richiesta a maggioranzadall’assemblea dei lavoratori effettuata il 5 settembre.

"Le problematiche dell’Unione sono ormai note e si sono acutizzate anche a seguito dell'uscita del Comune di Forlì del primo gennaio, che per la Polizia Locale ha determinato la privazione delle più essenziali dotazioni per l'espletamento del proprio servizio, prima fra tutte la carenza di personale ridotta ben al di sotto degli standard regionali previsti di circa il 40%", spiegano i sindacati.

"Lo sciopero nasce a tutela e per difesa degli interessi dei lavoratori e dei cittadini che stanno vedendo calare i servizi, nonostante il carico di lavoro per ogni dipendente Unione sia aumentato - viene aggiunto -. Confidiamo sempre nelle Amministrazioni dei Comuni facenti parte dell’Unione che capiscano la gravita’ della situazione e ascoltino i loro dipendenti, occorre mettere mano ai problemi in essere e cercare urgentemente di trovare soluzioni sostenibili e durature".