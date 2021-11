Irregolarità negli autosaloni e nella compravendita di auto usate, la Polstrada stacca multe per 15mila euro

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Forlì nel settore della compravendita di autoveicoli usati e dell’automotive. Solo nell’ultimo mese la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Forlì ha individuato 7 autosaloni (2 di Forlì e 5 attivi nel cesenate) che non avevano le carte in regola: registri incompleti o del tutto assenti, autorizzazioni mancanti e altre gravi carenze documentali, che hanno portato alla contestazione di 11 infrazioni, per un totale di oltre 15.000 euro di sanzioni. Nel corso degli accertamenti è stata anche individuata una Fiat 500X, segnalata in banca dati perché oggetto di appropriazione indebita in danno di una società di noleggio, alla quale sarà a breve restituita.