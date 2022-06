Irst, accordo raggiunto: stabilizzati 41 dipendenti e riconoscimenti economici

Con 68 "sì", 25 astenuti e 4 "no" è stato siglato giovedì il "Protocollo integrativo aziendale Irst 'Dino Amadori' per il personale afferente alle aree di ricerca e tecnostruttura periodo 2022-2025". Con questo accordo, vengono stabilizzati 41 dipendenti, con - spiegano Cgil Fp, Cisl Fp e Uilfpl - "l’impegno della direzione per un confronto annuale con le organizzazioni sindacali nel valutarne di ulteriori annualmente. Viene prevista, inoltre, "una nuova modalità di progressione del personale che prevede oggi chiari e trasparenti criteri" e "il passaggio di fascia per buona parte del personale da tempo fermo al primo livello".

L'accordo, viene evidenziato, prevede "il riconoscimento economico di 3mila euro per chi ha già ora condizioni tali che soddisfano i criteri utili per un doppio passaggio" e "il riconoscimento entro il 31 dicembre di 1.000 euro per tutte le\i dipendenti afferenti al presente contratto". Dai sindacati emerge "parziale soddisfazione", al termine di una lunga trattativa iniziata un anno.

Tuttavia, viene puntualizzato, "pure evidenziando i lati positivi, occorre rimarcare quanto lavoro sia ancora di fare. Prima di tutto stipendi tabellari ancora inadeguati alle professionalità in campo. Un elemento frutto di una visione della ricerca italiana che continua a non riconoscere il valore di ricercatrici e ricercatori. Nello specifico per quanto riguarda l’istituto Dino Amadori sarà importante continuare nel condiviso percorso di stabilizzazione e valorizzazione del personale".