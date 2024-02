Irst, la direzione incontra i sindacati: "Un'eventuale riorganizzazione non prevederà tagli del personale"

L'organizzazione del personale dell'Irst Irccs "Dino Amadori" di Meldola al centro di un incontro tra sindacati e la direzione dell'istituto stesso. "Si sono affrontate una serie di preoccupazioni presenti nel personale, dalla dirigenza medica, al comparto, alla ricerca riferite a eventuali riorganizzazioni in atto - spiegano Mirko Masotti e Monica Collari, rispettivamente segretario generale della Fp Cgil Forlì-Cesena e segretaria della Fp Cgil Sanità -. La direzione dell’istituto ha tenuto a precisare l’obiettivo della valorizzazione del personale identificando che non ci sono in atto riorganizzazioni, ma uno studio e una analisi che è partita dall’ambito amministrativo e che al momento è ferma nella discussione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la Direzione ha assicurato che ogni eventuale riorganizzazione non prevederà tagli, ma la valorizzazione del personale e che prima di mettere in atto scelte, queste saranno discusse con le organizzazioni sindacali".

"Come Fp Cgil abbiamo preso atto e ribadito le preoccupazioni che sussistono nel personale, in particolare relativamente ad una discussione sull’ottimizzazione delle risorse e su nuovi modelli organizzativi, a partire dall’ambito amministrativo e che coinvolgeranno tutto l’Istituto - affermano Masotti e Collari -. Abbiamo chiesto la sospensione di eventuali scelte non discusse e non condivise tra cui la rivisitazione delle coperture mediche oncologiche ed ematologiche nelle 12 ore notturne. Inoltre abbiamo posto la necessità di superare la pratica dell’utilizzo di medici a gettone ed ogni altra iniziativa che incida sul personale senza una discussione e una condivisione con le organizzazioni sindacali e con tutto il personale".

"Prendiamo dunque atto di questa rinnovata volontà al confronto ed a evitare azioni non condivise che chiaramente saranno oggetto di continuo e costante monitoraggio da parte delle organizzazioni sindacali - continuano i sindacalisti -. Infine è evidente che è necessario riprendere anche nei tavoli dove si definisce la programmazione, in particolare nella Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, l’avanzamento o meno del Comprehensive Cancer Care Network definendo tempi ed azioni per la piena realizzazione della Rete Oncologica ed Emato-oncologica romagnola nonché le prospettive dell’Istituto".