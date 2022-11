Iscrizioni alle scuole primarie: la "Peroni" organizza un open day per le famiglie

La scuola primaria "Duilio Peroni" di via Castel Latino 16-B, a Vecchiazzano, organizza un open day in programma il 12 dicembre alle 18. In vista delle iscrizioni alle classi prime sono stati tanti laboratori pomeridiani ed attività sportive da proporre ai bambini del territorio e non solo, il tutto in collaborazione con il comitato di quartiere e le associazioni sportive. Due le tipologie di frequentazione: la sezione "a tempo normale" prevede un rientro pomeridiano alla settimana, con uscita alle 16.15 (con servizio pre-scuola dalle 7.30 e il post scuola dalle 13.15 alle 15), mentre la sezione "a tempo pieno" la frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15. Durante la settimana vengono organizzati - al di fuori dell'orario scolastico - anche corsi d'inglese con insegnante di madrelingua della British School, ma anche laboratori artistici, teatrali (a cura del centro educativo "Charlie Brown") e sportivi (calcio, basket, scacchi e ginnastica ritmica). Per informazioni è possibile contattare il 347 0635272 (risponde Orsola) oppure inviare una mail a primaria.peroni@ic7forli.edu.it.